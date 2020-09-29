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Мотодельтаплан совершил жёсткую посадку под Самарой, пилот госпитализирован

Летательный аппарат получил механические повреждения, возгорания не произошло.

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Фото © ГУ МЧС по Самарской области

В районе села Семёновка Самарской области жёсткую посадку совершил мотодельтаплан, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, инцидент произошёл при попытке взлёта. Пилот 1958 года рождения доставлен в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу.

Не заметил электропровода. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта в Тульской области

Пилот умер до приезда скорой помощи.

Уточняется, что мотодельтаплан получил механические повреждения, возгорания не произошло. На земле жертв и разрушений нет.

Ранее Лайф сообщал о крушении легкомоторного самолёта под Ульяновском при обработке полей. Пилот при падении погиб.

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