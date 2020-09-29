Мотодельтаплан совершил жёсткую посадку под Самарой, пилот госпитализирован

В районе села Семёновка Самарской области жёсткую посадку совершил мотодельтаплан, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, инцидент произошёл при попытке взлёта. Пилот 1958 года рождения доставлен в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу.

Уточняется, что мотодельтаплан получил механические повреждения, возгорания не произошло. На земле жертв и разрушений нет.