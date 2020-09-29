"Потерял всё, что было". Алексей Воробьёв рассказал о перенесённом инсульте

Российский певец Алексей Воробьёв рассказал, что семь с половиной лет назад пережил инсульт после ДТП в Лос-Анджелесе.

— Тогда я потерял всё, что у меня было в жизни. Всё, что умел, всё, что мог, — сказал артист в эфире шоу "Ты супер!" на НТВ.

По словам Воробьёва, после аварии он проснулся в больнице парализованный на одну половину тела, а 25% его мозга было повреждено.

Однако певец смог преодолеть трудную реабилитацию и теперь причисляет себя к группе людей, которые ничего не боятся. Так он ответил на вопрос 18-летней исполнительницы о том, чего он боится больше всего.

— Потому что с того момента я научился всё делать заново, — уточнил артист.