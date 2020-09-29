"Потерял всё, что было". Алексей Воробьёв рассказал о перенесённом инсульте

Российский певец Алексей Воробьёв рассказал, что семь с половиной лет назад пережил инсульт после ДТП в Лос-Анджелесе.
— Тогда я потерял всё, что у меня было в жизни. Всё, что умел, всё, что мог, — сказал артист в эфире шоу "Ты супер!" на НТВ.
По словам Воробьёва, после аварии он проснулся в больнице парализованный на одну половину тела, а 25% его мозга было повреждено.
Олег Майами раскрыл секрет "пули", из-за которой Айзу заподозрили в контрабанде оружияПо словам певца, он носит такой же серебряный кулон.
Однако певец смог преодолеть трудную реабилитацию и теперь причисляет себя к группе людей, которые ничего не боятся. Так он ответил на вопрос 18-летней исполнительницы о том, чего он боится больше всего.
— Потому что с того момента я научился всё делать заново, — уточнил артист.
Ранее Лайф сообщал, что Алексей Воробьёв сыграл тайную свадьбу в Лас-Вегасе.
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