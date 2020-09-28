Олег Майами раскрыл секрет "пули", из-за которой Айзу заподозрили в контрабанде оружия

Телеведущую Айзу Анохину задержали в аэропорту на Мальдивах и продержали в полиции несколько часов из-за "опасного" аксессуара — серебряного кулона в форме пули. Её возлюбленный — певец Олег Майами — рассказал, что на украшении есть секретная надпись.
— Это просто украшение. На нём написано: "Слишком много любви убьёт нас". Нет, это она подарила нам. Судьба подарила нам. У нас просто одинаковые украшения, — сказал артист в интервью Пятому каналу.
Искали наркотики и оружие. Айза Анохина рассказала о трёх часах в полиции на МальдивахЭто не первый для неё инцидент за границей. Недавно блогершу избили в Индонезии.
Напомним, что Айзу задержали в аэропорту на Мальдивах по подозрению в контрабанде оружия. Блогерша отдыхала на курорте с детьми, которых препроводили в участок вместе с матерью. При этом причину её бед — серебряный кулон — певице вернули только после посадки в России.
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