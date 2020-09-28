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Трёхлетний малыш попал в больницу с жуткими болями. В нём нашли два десятка магнитов

Инородные предметы зажали стенки кишечника и проделали в них отверстия.

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Фото © Минздрав Московской области

В подмосковном Пушкино трёхлетний ребёнок попал в больницу с болями в животе. Рентген показал, что у мальчика в кишечнике находится металлический предмет, но причина неожиданного ухудшения здоровья мальчика оказалась ещё страшней.

Состояние ребёнка стремительно ухудшалось, поэтому мы, врачи больницы имени Розанова В.Н., назначили срочную операцию. В ходе неё в животе маленького пациента обнаружили гной и множественные слипания кишки. Сначала медики не могли объяснить увиденное, но потом нашли причину — магниты.

Фото © Минздрав Московской области

Фото © Минздрав Московской области

В девяти местах магниты слиплись, зажав между собой стенку кишечника. На данных участках образовались отверстия, поэтому содержимое из кишечника поступало в брюшную полость. В ходе операции был удалён 21 магнит. Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки, — рассказали в областном Минздраве.

Врачам в итоге удалось выходить малыша. Маленький пациент постепенно пошёл на поправку и был выписан из больницы.

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Врачи и родители сочли случившееся с малышом настоящим чудом.

Ранее сообщалось, что в Томске полуторагодовалый малыш случайно выпил жидкость для очистки труб и провёл на грани смерти более двух недель.

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