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Путин: Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей

Россия всегда выступает за полноценный политический диалог, заверил президент.

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Фото © Климентьев Михаил / ТАСС

В ходе переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена вмешиваться во внутренние дела других стран. Встреча двух лидеров государств проходит в Сочи.

Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, других стран, но всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, полноценный политический диалог, — сказал Путин.

Первый разговор Путина и нового премьера Японии может состояться 29 сентября

Этот вопрос в настоящее время согласовывается.

Такое заявление российский лидер сделал в ответ на слова Сооронбая Жээнбекова об активизации в республике "различных сил" накануне парламентских выборов.

Силы, которые против стабильности, развития страны, пытаются вбить клин в наши союзнические отношения, но у них ничего не получится, — сказал Жээнбеков.

Напомним, в мае запланированная встреча лидеров России и Киргизии не состоялась. В делегации, которая прибыла в Москву для участия в праздновании Дня Победы, выявили двух человек с коронавирусом. Президент Киргизии принял тогда решение вернуться в Бишкек.

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