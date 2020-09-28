Путин: Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей

В ходе переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена вмешиваться во внутренние дела других стран. Встреча двух лидеров государств проходит в Сочи.

— Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, других стран, но всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, полноценный политический диалог, — сказал Путин.

Такое заявление российский лидер сделал в ответ на слова Сооронбая Жээнбекова об активизации в республике "различных сил" накануне парламентских выборов.

— Силы, которые против стабильности, развития страны, пытаются вбить клин в наши союзнические отношения, но у них ничего не получится, — сказал Жээнбеков.