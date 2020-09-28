Сочинского отельера лишили жизни через средневековую пытку. Всё дело в горничной

Житель Сочи был жестоко убит из-за отношений с юной любовницей. 42-летний мужчина был управляющим в гостинице, где его несовершеннолетняя пассия работала горничной.

По данным издания "Блокнот", бурный роман между отельером и горничной продолжался несколько месяцев. Но о страсти двух влюблённых прознал брат девушки. Он потребовал от мужчины полтора миллиона рублей за честь сестры. Тот отказался платить, и парень вызвал его на разговор.

Это закончилось убийством. Издание сообщает, что управляющего отеля избили до смерти, переломали руки и ноги и бросили умирать в придорожной канаве. Такой же способ применялся в Средневековье для пыток и последующей казни.