Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступили против возможности вступления Украины в состав Евросоюза и НАТО. Они призвали Правительство Германии "сохранить нейтралитет" Киева, чтобы избежать возможных политических и социальных потрясений на Украине.

— Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть по возможности высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО, — цитирует часть обращения RT.

В своём докладе депутаты отмечают, что, несмотря на напряжённые отношения между Киевом и Москвой, Украина всё ещё остаётся сильно связана с Россией в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом планах.

— Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и Западом. Это подстёгивает раскол в стране, — подытожили немецкие парламентарии.