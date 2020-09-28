Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В бундестаге призвали не допускать вступления Украины в ЕС и НАТО

Парламентарии считают, что это может привести к расколу в самой стране.

207
Post cover

Владимир Зеленский на совместных учениях Украины и НАТО. Фото © ТАСС / Zuma

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступили против возможности вступления Украины в состав Евросоюза и НАТО. Они призвали Правительство Германии "сохранить нейтралитет" Киева, чтобы избежать возможных политических и социальных потрясений на Украине.

Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть по возможности высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО, — цитирует часть обращения RT.

Колонизация евро-Украины: экономику под контроль, народ — на работы

В своём докладе депутаты отмечают, что, несмотря на напряжённые отношения между Киевом и Москвой, Украина всё ещё остаётся сильно связана с Россией в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом планах.

Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и Западом. Это подстёгивает раскол в стране, — подытожили немецкие парламентарии.

Как сообщал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что борьба с Россией стала единственной целью НАТО.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.