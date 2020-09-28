В Госдуме назвали две причины сделать 31 декабря официальным выходным

Во многих компаниях этот день рабочим является только условно.

Объявление 31 декабря выходным в России избавит граждан от необходимости создавать видимость бурной деятельности на работе в канун Нового года, дожидаясь окончания рабочего дня. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, 31 декабря — это условно рабочий день, когда никто нормально не работает. И сотрудники, и их начальство прекрасно это понимают, уверен депутат. Нилов также полагает, что закрепление в законодательстве 31 декабря выходным днём избавит властей от некоторых неудобств.

— Тем самым не будет соблазна переносить или не переносить. Исходя из логики и здравого смысла, исходя из требования наших граждан, 31 декабря всегда должно быть выходным, и именно об этом говорит законопроект, — объяснил Нилов в интервью NEWS.ru.