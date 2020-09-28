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В Госдуме назвали две причины сделать 31 декабря официальным выходным

Во многих компаниях этот день рабочим является только условно.

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Объявление 31 декабря выходным в России избавит граждан от необходимости создавать видимость бурной деятельности на работе в канун Нового года, дожидаясь окончания рабочего дня. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, 31 декабря — это условно рабочий день, когда никто нормально не работает. И сотрудники, и их начальство прекрасно это понимают, уверен депутат. Нилов также полагает, что закрепление в законодательстве 31 декабря выходным днём избавит властей от некоторых неудобств.

Тем самым не будет соблазна переносить или не переносить. Исходя из логики и здравого смысла, исходя из требования наших граждан, 31 декабря всегда должно быть выходным, и именно об этом говорит законопроект, — объяснил Нилов в интервью NEWS.ru.

31 декабря предложили сделать выходным на постоянной основе

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что для многих де-факто предновогодний день уже нерабочий.

Ранее Минтруд сообщил, что, вероятно, 31 декабря 2021 года будет выходным днём. Согласно проекту постановления правительства, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а майские — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

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