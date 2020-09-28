"Это предмет для особого внимания". В Кремле прокомментировали рост числа больных коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост числа заражённых коронавирусом должен быть предметом особого внимания. По его словам, ситуация отличается во всех регионах, там должны действовать губернаторы, чьи полномочия были расширены на фоне пандемии.

— Действительно, растёт количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Главное — особого внимания не только штабов соответствующих, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания, будь то масочный режим, перчаточный режим и так далее, — подчеркнул в беседе с журналистами представитель Кремля.