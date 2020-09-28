"Это предмет для особого внимания". В Кремле прокомментировали рост числа больных коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост числа заражённых коронавирусом должен быть предметом особого внимания. По его словам, ситуация отличается во всех регионах, там должны действовать губернаторы, чьи полномочия были расширены на фоне пандемии.
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— Действительно, растёт количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Главное — особого внимания не только штабов соответствующих, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания, будь то масочный режим, перчаточный режим и так далее, — подчеркнул в беседе с журналистами представитель Кремля.
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Напомним, что в России за прошлые сутки выявлено ещё 8135 человек с коронавирусом нового типа. Выше показатель фиксировался только 16 июня (8248). Что касается общемировой статистики, то накануне количество жертв пандемии превысило миллион человек. А сегодня общее число выявленных случаев CoViD-19 достигло 33 миллионов.
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