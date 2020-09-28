Суд наказал россиянку, которая привезла из Турции коронавирус

Городской суд Алапаевска оштрафовал жительницу Свердловской области, которая заразилась коронавирусом на отдыхе в Турции и никому не сказала. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора. Сумма составила семь с половиной тысяч рублей, хотя нарушительнице грозил более крупный штраф.

— Судом принято решение о снижении административного штрафа с учётом всех обстоятельств по делу. Женщина прошла тестирование на CoViD-19 в Турции и загрузила результат на портал Госуслуги.ру, — сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева, отметив, что по закону сдать анализ ей нужно было уже после возвращения в Россию.

Отметим, что, по данным местных властей, 73 жителя Свердловской области заразились коронавирусом во время отпуска за границей. И только двое из них попытались скрыть свой статус.

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