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Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 33 миллиона

За время пандемии полностью излечилось от CoViD-19 свыше 22 миллионов землян.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией CoViD-19 во всём мире превысило 33 миллиона. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.

Согласно онлайн-счётчику, с начала эпидемии коронавирус подтвердился у 33 081 725 человек в мире. Скончалось 997 777 инфицированных, полностью излечилось от CoViD-19 свыше 22 миллионов пациентов. Первые три строчки по количеству случаев заражения занимают США (7 115 338), Индия (6 074 702) и Бразилия (4 732 309).

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В Москве с сегодняшнего дня вводят новые ограничения для предотвращения распространения CoViD-19, оштрафованы и закрыты несколько магазинов, в других регионах ситуация ещё хуже.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский назвал места, где выше опасность подхватить CoViD-19.

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