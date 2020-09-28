Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 33 миллиона

Карантин возвращается. Какой будет вторая волна коронавируса и за что уже можно получить штраф В Москве с сегодняшнего дня вводят новые ограничения для предотвращения распространения CoViD-19, оштрафованы и закрыты несколько магазинов, в других регионах ситуация ещё хуже.