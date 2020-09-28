За сутки в России выявлено 8135 случаев коронавирусной инфекции

Данные: Оперативный штаб

В России за прошлые сутки выявлено ещё 8135 человек с коронавирусом нового типа. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Выше показатель фиксировался только 16 июня (8248). Общее количество выявленных случаев достигло 1 159 573.

Жертвами эпидемии за сутки стал 61 человек. Число умерших пациентов с CoViD-19 таким образом достигло 20 385 человек. Выздоровело ещё 2702 человека, число излечившихся увеличилось до 945 920.