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Губернатор Алтайского края на фоне CoViD-19 госпитализирован с двусторонней пневмонией

Несколько дней Томенко лечился дома, однако состояние ухудшилось.

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Фото © Федотов Антон / ТАСС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Ранее он лечился от коронавирусной инфекции дома.

Госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении, — сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

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В Москве с сегодняшнего дня вводят новые ограничения для предотвращения распространения CoViD-19, оштрафованы и закрыты несколько магазинов, в других регионах ситуация ещё хуже.

Отмечается, что Томенко повторно протестировали на коронавирус и результат оказался отрицательным.

Отметим, что о выявленном у губернатора коронавирусе стало известно 22 сентября. Тогда Томенко перешёл на удалённый режим работы.

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