Губернатор Алтайского края на фоне CoViD-19 госпитализирован с двусторонней пневмонией

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Ранее он лечился от коронавирусной инфекции дома.
— Госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении, — сообщается в телеграм-канале регионального правительства.
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Отмечается, что Томенко повторно протестировали на коронавирус и результат оказался отрицательным.
Отметим, что о выявленном у губернатора коронавирусе стало известно 22 сентября. Тогда Томенко перешёл на удалённый режим работы.
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