Карантин возвращается. Какой будет вторая волна коронавируса и за что уже можно получить штраф

Снова закроют?
Шутки о том, что свободная от ограничительных мер в связи с коронавирусом жизнь россиян прекратится с 20 сентября и страну опять закроют на карантин, закончились, а меры потихоньку начали возвращаться. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу выступил с обращением к жителям столицы, особенно пожилым.
Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь. Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжёлые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями
Кроме простых пожеланий в речи градоначальника были и конкретные указания, которые вступают в силу с сегодняшнего дня:
- Жителям столицы старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома.
- Пожилые граждане могут выходить в аптеки и магазины только в масках и перчатках.
- Работающим пенсионерам настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск, а также отказаться от поездок в общественном транспорте.
- Руководителей предприятий просят вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.
Расширен список москвичей, которым рекомендовали соблюдать самоизоляциюТакая мера поможет существенно снизить риск распространения CoViD-19.
Все эти предписания внесены в указ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности". Также мэр Москвы направил просьбы Сбербанку и "Яндексу" вернуть часть работников на удалёнку, назвав её "одним из наиболее эффективных инструментов противодействия" CoViD-19. Подобные письма были отправлены и в другие компании.
Штрафы и санкции
На самом деле рекомендациями всё дело не заканчивается, ведь режим ограничений и санкций за них никто не отменял, а расслабившиеся российские предприниматели, видимо, об этом позабыли. Так, по столице штрафы выписали уже 15 тысячам объектов торговли, где не соблюдают масочно-перчаточный режим. Один из самых больших штрафов выписали московскому ЦУМу, его оштрафовали более чем на миллион рублей за нарушение масочного режима. Ещё восемь магазинов сетей "Магнолия", "Перекрёсток" и Eurospar вообще закрыли из-за того, что сотрудники не выполняют меры предосторожности.
Снова дома. Какие ограничения вводят из-за карантина и сколько составят штрафы для нарушителейС понедельника в Москве снова вводится ряд ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Кого это затронет, на сколько могут оштрафовать нарушителей карантина и тех, кто забыл надеть маску?
Вернулось и ограничение для тех, кто ещё не возвратился из отпуска или только собирается. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выпустила постановление о том, что граждане России, возвращающиеся в страну из-за границы на самолёте, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней самоизоляции.
Заболеваемость пошла в рост
Инфографика "Цифры в мире и России"
Рост статистики по выявленным больным в России в целом начался примерно во второй половине августа, именно тогда показатели стали приближаться к июньским, когда первая волна пандемии пошла на спад. Отметку в 5000 вновь мы перевалили 4 сентября, и показатели постепенно стали расти вверх. В пятницу количество заболевших превысило в 1,5 раза показатель четверга.
В Роспотребнадзоре обнадёжили: это не вторая волна коронавируса, а лишь продолжение первой.
Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны
Россия на самом деле в тенденциях по росту заболеваемости (по сравнению с мировой) плетётся в хвосте (в хорошем смысле этого выражения). Так, в пятницу ВОЗ зафиксировала новый мировой антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Выявлено 317 042 новых больных. Умерло за сутки 5754.
Инфографика "Динамика в мире"
Общий же график в мировом масштабе имеет скачкообразный вид. Тем не менее каждый последующий скачок по количеству заболевших увеличивается.
Инфографика "Данные по странам"
Карантин и закрытие школ
Израиль стал первой страной в мире, где объявили карантин второй раз из-за эпидемии коронавирусной инфекции CoViD-19. Минздрав ввёл ограничения на передвижения с 18 сентября на три недели с возможностью продления. Израильтянам запрещено отходить от дома более чем на километр, кроме особых случаев: участие в религиозных церемониях, похоронах, судебных слушаниях. Гражданам разрешается ходить на работу, в аптеки и магазины, а также посещать парки, детские площадки.
В Великобритании ввели обязательный двухнедельный карантин для тех, кто прилетает в страну из Дании, Исландии, Словакии и с острова Кюрасао. Во Франции и Южной Корее возвращают жёсткие ограничения в ближайшее время. А вот в Бельгии, наоборот, ослабляют, только послабление это заключается в том, что люди обязательно должны носить маски в общественных местах и транспорте.
В России уже в нескольких регионах на карантин закрывают классы и даже целые школы из-за выявленных после 1 сентября случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Что будет дальше?
Как определить вторую волну.
Как только в Москве появилась новость о рекомендациях не выходить из дома для старшего поколения, людей с хроническими заболеваниями и беременных, появились опасения, что закроют кафе, рестораны и в целом заведения общепита. В мэрии сразу развеяли мифы: закрывать ничего не будут, по крайней мере — при такой динамике. Задали журналисты вопрос и пресс-секретарю президента: не распространится ли карантин по всей стране?
Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идёт. Безусловно, рост этих цифр, конечно, является поводом для нас всех быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и своих близких
И последнее: в России уже начали вакцинацию от коронавируса. Только в Москве в 11 больницах прививают врачей, вакцину отправили в регионы, где также её получат в первую очередь группы риска — медицинские работники и учителя. Кроме того, в стране уже много людей, кто переболел и имеет антитела к заразе, а значит, вторая волна если и наступит в полном масштабе, то, по словам экспертов, не принесёт такого ущерба, как в первый раз, в том числе для рынка труда и экономики.
Комментариев: 0