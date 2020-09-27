Карантин возвращается. Какой будет вторая волна коронавируса и за что уже можно получить штраф

Снова закроют?

Шутки о том, что свободная от ограничительных мер в связи с коронавирусом жизнь россиян прекратится с 20 сентября и страну опять закроют на карантин, закончились, а меры потихоньку начали возвращаться. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу выступил с обращением к жителям столицы, особенно пожилым.

Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь. Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжёлые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями Сергей Собянин Мэр Москвы

Кроме простых пожеланий в речи градоначальника были и конкретные указания, которые вступают в силу с сегодняшнего дня: Жителям столицы старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома. Пожилые граждане могут выходить в аптеки и магазины только в масках и перчатках. Работающим пенсионерам настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск, а также отказаться от поездок в общественном транспорте. Руководителей предприятий просят вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

Все эти предписания внесены в указ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности". Также мэр Москвы направил просьбы Сбербанку и "Яндексу" вернуть часть работников на удалёнку, назвав её "одним из наиболее эффективных инструментов противодействия" CoViD-19. Подобные письма были отправлены и в другие компании.

Штрафы и санкции

На самом деле рекомендациями всё дело не заканчивается, ведь режим ограничений и санкций за них никто не отменял, а расслабившиеся российские предприниматели, видимо, об этом позабыли. Так, по столице штрафы выписали уже 15 тысячам объектов торговли, где не соблюдают масочно-перчаточный режим. Один из самых больших штрафов выписали московскому ЦУМу, его оштрафовали более чем на миллион рублей за нарушение масочного режима. Ещё восемь магазинов сетей "Магнолия", "Перекрёсток" и Eurospar вообще закрыли из-за того, что сотрудники не выполняют меры предосторожности.

Вернулось и ограничение для тех, кто ещё не возвратился из отпуска или только собирается. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выпустила постановление о том, что граждане России, возвращающиеся в страну из-за границы на самолёте, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней самоизоляции.

Заболеваемость пошла в рост

Инфографика "Цифры в мире и России"

Рост статистики по выявленным больным в России в целом начался примерно во второй половине августа, именно тогда показатели стали приближаться к июньским, когда первая волна пандемии пошла на спад. Отметку в 5000 вновь мы перевалили 4 сентября, и показатели постепенно стали расти вверх. В пятницу количество заболевших превысило в 1,5 раза показатель четверга.

В Роспотребнадзоре обнадёжили: это не вторая волна коронавируса, а лишь продолжение первой.

Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны Александр Горелов Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Россия на самом деле в тенденциях по росту заболеваемости (по сравнению с мировой) плетётся в хвосте (в хорошем смысле этого выражения). Так, в пятницу ВОЗ зафиксировала новый мировой антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Выявлено 317 042 новых больных. Умерло за сутки 5754.

Инфографика "Динамика в мире"

Общий же график в мировом масштабе имеет скачкообразный вид. Тем не менее каждый последующий скачок по количеству заболевших увеличивается.

Инфографика "Данные по странам"

Карантин и закрытие школ

Израиль стал первой страной в мире, где объявили карантин второй раз из-за эпидемии коронавирусной инфекции CoViD-19. Минздрав ввёл ограничения на передвижения с 18 сентября на три недели с возможностью продления. Израильтянам запрещено отходить от дома более чем на километр, кроме особых случаев: участие в религиозных церемониях, похоронах, судебных слушаниях. Гражданам разрешается ходить на работу, в аптеки и магазины, а также посещать парки, детские площадки.

В Великобритании ввели обязательный двухнедельный карантин для тех, кто прилетает в страну из Дании, Исландии, Словакии и с острова Кюрасао. Во Франции и Южной Корее возвращают жёсткие ограничения в ближайшее время. А вот в Бельгии, наоборот, ослабляют, только послабление это заключается в том, что люди обязательно должны носить маски в общественных местах и транспорте.

В России уже в нескольких регионах на карантин закрывают классы и даже целые школы из-за выявленных после 1 сентября случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Что будет дальше?

Как определить вторую волну.

Как только в Москве появилась новость о рекомендациях не выходить из дома для старшего поколения, людей с хроническими заболеваниями и беременных, появились опасения, что закроют кафе, рестораны и в целом заведения общепита. В мэрии сразу развеяли мифы: закрывать ничего не будут, по крайней мере — при такой динамике. Задали журналисты вопрос и пресс-секретарю президента: не распространится ли карантин по всей стране?

Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идёт. Безусловно, рост этих цифр, конечно, является поводом для нас всех быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и своих близких Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России