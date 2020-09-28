Русалки побледнели. В Петербурге коммунальщики перекрасили старинные барельефы

Барельефы русалок на доме Николаевых, расположенном на углу Садовой улицы и Банковского переулка в Санкт-Петербурге, планировалось привести в порядок после акта вандализма, но появилась новая проблема. Как сообщает газета "Петербургский дневник", коммунальщики отмыли чёрные "слёзы" на лицах русалок, но скульптуры сильно побледнели.

Отмечается, что барельефы русалок регулярно становятся объектами вандализма. Чаще всего лица разрисовывают различной краской и надписями, но в 2017 году одной из русалок вообще оторвали голову. Только в этом году на исторический объект хулиганы покушались уже четыре раза. Последний случай произошёл 23 сентября.

Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Дом Николаевых, стены которого украшают барельефы русалок, является выявленным объектом культурного наследия и входит в состав комплекса "Малый Гостиный двор". Несмотря на высокий статус объекта, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) неоднократно обращал внимание властей города на то, что здание необходимо включить в региональную программу капитального ремонта, чтобы привести его в порядок.