Двухлетнюю девочку нашли на улице в Санкт-Петербурге

— Со слов заявителя, рядом с девочкой находился мужчина, предположительно, в алкогольном опьянении, который встал и ушёл в неизвестном направлении, при этом девочка за ним не пошла , — рассказали в управлении.

Ранее Лайф писал о жительнице Курска, которая в салоне такси избила и обматерила своего сына. Оказалось, что горе-мать около года бродяжничала и не жила дома с июля текущего года. После задержания она заявила в суде, что ругалась с ребёнком, но на самом деле любит его.