Двухлетнюю девочку нашли на улице в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку бросили на улице, полицейские пытаются найти её родителей. Подробности обнаружения малышки сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
— Со слов заявителя, рядом с девочкой находился мужчина, предположительно, в алкогольном опьянении, который встал и ушёл в неизвестном направлении, при этом девочка за ним не пошла, — рассказали в управлении.
Одинокую малышку возле дома 40/2 по проспекту Энергетиков нашли прохожие. Они вызвали на место полицию. Ребёнка передали врачам. Обстоятельства случившегося выясняются.
Оставила ребёнка без присмотра и ушла курить. В Челябинской области будут судить мать выпавшего из окна малышаМальчика спасли врачи.
Ранее Лайф писал о жительнице Курска, которая в салоне такси избила и обматерила своего сына. Оказалось, что горе-мать около года бродяжничала и не жила дома с июля текущего года. После задержания она заявила в суде, что ругалась с ребёнком, но на самом деле любит его.
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