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Двухлетнюю девочку нашли на улице в Санкт-Петербурге

Пьяный мужчина оставил малышку одну у подъезда и ушёл.

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Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку бросили на улице, полицейские пытаются найти её родителей. Подробности обнаружения малышки сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Со слов заявителя, рядом с девочкой находился мужчина, предположительно, в алкогольном опьянении, который встал и ушёл в неизвестном направлении, при этом девочка за ним не пошла, — рассказали в управлении.

Одинокую малышку возле дома 40/2 по проспекту Энергетиков нашли прохожие. Они вызвали на место полицию. Ребёнка передали врачам. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Мальчика спасли врачи.

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