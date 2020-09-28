Искали наркотики и оружие. Айза Анохина рассказала о трёх часах в полиции на Мальдивах

Российская блогерша, телеведущая Айза Анохина после инцидента в аэропорту на Мальдивах благополучно вернулась в Москву своим же рейсом. По словам знаменитости, она провела в полицейском участке три часа, пока там выясняли, что у неё висело на шее.

Причиной инцидента стал серебряный кулон в виде пули. Местные стражи порядка увидели в нём не то боеприпас, не то резервуар для наркотиков.

— Это украшение... оно недорогое по цене, а дорогое мне. Это память, подарок, я с ним летаю <…> Некоторые думали, что украшение раскручивается и там какие-то наркотики. Нет, это не так! — подчеркнула Айза Анохина в интервью Пятому каналу по прилёте в Москву.

Кстати, украшение ей вернули только после приземления. Экипажу его передала полиция на Мальдивах. Несмотря на это, кулон в путешествия Айза Анохина намерена брать и дальше. Она считает его своим оберегом.