Банки заявили, что выдача кредитных карт россиянам поставлена под угрозу

Ужесточение наказания за предложение заёмщикам дополнительных услуг может стать препятствием для выдачи кредитных карт. Такое мнение высказали в Ассоциации банков России (АБР), сообщает РБК.
В своём письме в адрес главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова банкиры пишут, что предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заёмщикам допуслуг может негативно сказаться на отрасли. Всё потому, что под определение "навязанных услуг" могут попасть комиссии за снятие наличных и переводы по картам.
Развод для заёмщиков. За какие услуги вы переплачиваете банкуПри оформлении ипотеки банки порой злоупотребляют доверием клиентов. Они расставляют ловушки, о которых неопытный заёмщик и не подозревает. Лайф разбирался, за что клиентам приходится переплачивать и как понять, что банк разводит на деньги.
Речь идёт о предложенных ранее поправках в закон "О потребительском кредите". Такой законопроект был внесён в Госдуму правительством ещё весной. Документ призван защитить интересы заёмщиков. Согласно ему, банкам могут запретить обуславливать выдачу ссуды, например покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Заёмщику предлагается дать право на возмещение ущерба, так как финансовая организация лишила его свободы выбора.
Ранее в России был полноценно запущен сервис переводов через систему быстрых платежей от компаний физическим лицам по номеру мобильного телефона. С его помощью работодатели смогут начислять сотрудникам зарплату, микрофинансовые организации — передавать кредитные средства, а магазины — оформлять возвраты.
Комментариев: 0