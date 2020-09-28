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Скончался основатель Московской Хельсинкской группы

Юрию Орлову было 96 лет.

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Фото © Андрей Гореловский / ТАСС

Умер советский и российский физик, правозащитник, основатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Юрий Орлов.

Он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением, — отмечается на сайте МХГ.

Умер расписавшийся на стене Рейхстага ветеран

Полковник в отставке был трижды награждён медалью "За отвагу".

Напомним, что Московская Хельсинкская группа — это одна из старейших в России правозащитных организаций. Была основана в 1976 году. Она занимается выявлением нарушений прав человека и принятием мер, чтобы добиться соблюдения международных обязательств России в этой области.

Как сообщал Лайф, 19 сентября в возрасте 99 лет умер бывший директор PepsiCo Дональд Кендалл. Именно он познакомил жителей СССР с этим напитком в 1970-х.

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