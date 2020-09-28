Скончался основатель Московской Хельсинкской группы

Умер советский и российский физик, правозащитник, основатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Юрий Орлов.

— Он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением, — отмечается на сайте МХГ.

Напомним, что Московская Хельсинкская группа — это одна из старейших в России правозащитных организаций. Была основана в 1976 году. Она занимается выявлением нарушений прав человека и принятием мер, чтобы добиться соблюдения международных обязательств России в этой области.