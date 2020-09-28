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Площадь лесных пожаров в Воронежской области выросла за ночь вдвое

Решается вопрос о привлечении дополнительной авиации для их тушения.

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Видео © Соцсети

Общая площадь пожаров в Воронежской области за ночь увеличилась со ста гектаров до двухсот. Такие данные привёл руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Сергей Хренов.

Пожар в Борисоглебске не локализован, горение продолжается. Группировка работает, площадь (пожара) — примерно 130 га, но угрозы населённым пунктам нет, — сказал он журналистам.

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В тушении принимает участие вертолёт Ми-8.

Он добавил, что пожары в Рамонском районе локализованы. Так, у посёлка Новоподклетное возгорание было на площади 25 га, а у села Медовка огонь охватил площадь в 50 га.

Согласно данным местных властей, угрозы для населённых пунктов нет. Однако в выходные подготовили автобусы на случай, если всё же придётся эвакуировать местных жителей. Также в ближайшее время в МЧС примут решение о применении дополнительной авиации для тушения пожаров. Ранее спасатели задействовали один вертолёт Ми-8. Планируется привлечь ещё один такой же вертолёт и самолёт Бе-200.

Ранее в Ростовской области ликвидировали крупный природный пожар на территории хутора Рогожкино Азовского района площадью четыре гектара.

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