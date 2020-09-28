"Их будет мало". Кудрин не исключил введение новых ограничений из-за коронавируса

Ситуация в российской экономике сейчас лучше, чем прогнозировалось в самом начале пандемии коронавируса. И хотя текущей осенью возможны новые ограничения, они уже будут не такими масштабными и в формате рекомендаций. Такое мнение выразил председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин.

— Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности, — заявил в интервью RT глава ведомства.

Кудрин полагает, что в первую очередь правительству сейчас нужно уделить внимание помощи населению. Особенно малоимущим гражданам. По словам председателя Счётной палаты, средства на это у правительства есть.