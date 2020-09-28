В Москве за сутки выявили 2217 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 2217 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста по итогам двух недель составляет 0,41%, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

— В столице подтверждено 2217 новых случаев коронавируса. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступило 795 человек, — уточнили в оперштабе.

После выздоровления от CoViD-19 за минувшие сутки выписали 942 пациента. Всего с начала эпидемии в городе 287 993 случая коронавируса, умерло 5180 пациентов, выздоровело 246 074 человека.

Как отмечалось ранее, есть несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19 в Москве. Во-первых, горожане сдают больше тестов на коронавирус. Во-вторых, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом. В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали выходить в офисы работники, трудившиеся в удалённом режиме, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Рост количества заболевших также связывают с сезонным (осенним) увеличением числа людей с вирусными заболеваниями.