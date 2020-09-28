"Акт цензуры". Twitter ввёл санкции в отношении одного из российских СМИ

Пользователи "Твиттера", которые ранее не были подписаны на аккаунт РИА "Новости", больше не могут найти его даже при использовании функции поиска в соцсети. Как отметили в российской компании, ранее аналогичным образом американской соцсетью были введены ограничения в отношении аккаунтов RT и Sputnik.

— Мы подобные ограничения со стороны "Твиттера" считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения, — заявила пресс-служба МИА "Россия сегодня".

При этом представители компании отметили, что ещё с августа "Твиттер" начал маркировать СМИ, если они получали поддержку от государства. Однако и эта мера оказалась крайне избирательной.

— У "Голоса Америки" или "Радио Свобода" подобной отметки вы не найдёте. Зато в личном аккаунте Маргариты Симоньян есть пометка "Государственное издание". Это такие равноправие и справедливость. И, конечно, правильная "свобода слова" — куда же без неё. Просим считать этот пост обращением в Роскомнадзор, — добавили в пресс-службе.