Развод для заёмщиков. За какие услуги вы переплачиваете банку

Россияне всё больше теряют доверие к банковской системе. Как известно, знание — это сила. Но бывает и разочарование. Скрытые уловки банков заставляют заёмщика чувствовать себя словно в джунглях. Чтобы не попасть в рабство при желании обрести собственный дом, нужно заранее выяснить, что финансовые организации скрывают от своих клиентов.

— Снижение процентных ставок при кредитовании в последнее время уменьшает доходность банков. Они стремятся компенсировать это за счёт дополнительных услуг, зачастую излишних для заёмщика. Их открытое или скрытое навязывание клиентам стало очень распространённым, — рассказал главный аналитик компании "Телетрейд" Марк Гойхман.

Навязанное страхование

Наиболее частое и даже неизбежное действие при ипотеке — страхование. Обычно оно включает триаду — недвижимость, жизнь, титул, то есть риск потери собственности. Но по закону обязательным является только страхование залога, то есть самой квартиры. Остальное — навязанное предложение банка, объясняет Марк Гойхман. Но на самом деле оно добровольное. По закону от него можно отказаться. Банки сейчас это признают и ставят условие: если ипотека без страхования, то ставка по ней повышается на один-два процентных пункта. С полисом кредит, как правило, обходится дешевле — заёмщикам приходится принимать условия банка.

Дополнительная карта

По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, одновременно с ипотекой банк может обязать клиента открыть дебетовую карту с её годовым обслуживанием. Зависимость здесь прямая — чем больше привилегий даёт карта, тем больше стоит её годовое обслуживание.

— На самом деле обслуживать ипотеку можно без карты банка. Есть и другие способы вносить платежи. Это легко сделать через операциониста или банкоматы. Зачастую менеджеры презентуют карту как обязательное условие, вынуждая клиента платить за неё, — уточняет Иван Капустянский.

Неудобный договор

В рамках акционного предложения банк может составить договор таким образом, что он ограничит возможность рефинансировать ипотеку, но ставка по такому предложению будет ниже рыночной. Предлагая такую ипотеку, менеджеры банка могут умолчать об этом условии, акцентируя внимание на низкой ставке, вводя в заблуждение и отвлекая клиента. Иван Капустянский отмечает, что бывают случаи, когда банки даже при отсутствии таких условий всякими путями пытаются ограничить клиента в рефинансировании.

Платить только тогда, когда удобно банку

Встречаются случаи, когда банки разрешают вносить платежи для частичного досрочного погашения только в отведённые банком интервалы. Если заёмщик хочет провести оплату в другое время, он обязан заплатить комиссию за оформление этой операции.

— Это противоречит статье 810 Гражданского кодекса РФ. Подобные комиссии можно оспорить, направив письменную претензию в банк. На неё кредитная организация должна ответить в течение 30 дней. Если ответа нет или ответ неудовлетворительный, то можно обращаться в суд, — рекомендует Иван Капустянский.

Жёсткие условия договора