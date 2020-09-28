Меркель посещала Навального в клинике Charite

Издание Spiegel узнало, что канцлер Германии Ангела Меркель тайно навещала Алексея Навального в клинике Charite до его выписки. Сам блогер эту информацию подтвердил, но заявил, что встреча секретной не была.
Spiegel называет визит Меркель в больницу "необычным жестом", которым она "подчеркнула солидарность Правительства ФРГ с Навальным".
— Это должно стать ещё одним свидетельством того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит все обстоятельства произошедшего, — пишет издание.
След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.
На эту публикацию отреагировал сам Алексей Навальный. Он утверждает, что визит Ангелы Меркель не был секретным.
— Скорее частная встреча и разговор с семьёй. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице, — написал он в "Твиттере".
В Кремле отреагировали на новость о выписке Навального"Очень здорово, если действительно пациент поправляется", — заявил Дмитрий Песков.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера. Сейчас он остаётся в Германии.
Комментариев: 0