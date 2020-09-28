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Опубликовано видео с задержанием сына экс-губернатора Иркутской области. С обысками пришли и к отцу

Андрей Левченко подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

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Следственный комитет РФ обнародовал видео задержания депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко. Он приходится сыном экс-губернатору этого региона Сергею Левченко. К нему, как видно на этих кадрах, тоже пришли с обысками.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере, — сообщает Следственный комитет.

Криминальная чета Левченко

Напомним, что дело Левченко связано со скандально известным ООО "Звезда", которое несколько лет назад заключило с Фондом капитального ремонта Иркутской области три договора на замену 246 лифтов на территории Иркутска, Ангарска, Саянска, Усолья-Сибирского. По документам "Звезда" является аффилированной организацией компании "УМ Стальконструкция", учредители которой — экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко и его сын Андрей.

Бывший гендиректор "Звезды" Олег Хамуляк в ноябре 2019 года был арестован по обвинению в хищении 185 миллионов рублей при замене лифтов по контракту с Фондом капитального ремонта.

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