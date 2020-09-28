Опубликовано видео с задержанием сына экс-губернатора Иркутской области. С обысками пришли и к отцу

Следственный комитет РФ обнародовал видео задержания депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко. Он приходится сыном экс-губернатору этого региона Сергею Левченко. К нему, как видно на этих кадрах, тоже пришли с обысками.

— Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере, — сообщает Следственный комитет.

Напомним, что дело Левченко связано со скандально известным ООО "Звезда", которое несколько лет назад заключило с Фондом капитального ремонта Иркутской области три договора на замену 246 лифтов на территории Иркутска, Ангарска, Саянска, Усолья-Сибирского. По документам "Звезда" является аффилированной организацией компании "УМ Стальконструкция", учредители которой — экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко и его сын Андрей.