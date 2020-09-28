В Оренбурге девятилетняя девочка умерла во время операции по удалению зуба

Прокуратура Оренбурга начала проверку по факту гибели ребёнка в стоматологическом кресле. Трагедия произошла 24 сентября в областной детской клинической больнице, где 9-летней пациентке удаляли "лишний" (сверхкомплектный) зуб. Операция считается несложной, однако после наркоза девочка в себя так и не пришла. Анестезиолог сообщил родителям, что сделал всё, что мог.
— Для объективного установления обстоятельств происшествия прокуратуре предстоит сделать выводы о соблюдении медицинским учреждением всех необходимых стандартов и требований, включая взаимодействие с определёнными ведомствами и службами, — сообщили в надзорном ведомстве.
По факту гибели девочки местный Следком возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). На данный момент никто не задержан.
"Ой, кажется, всё!" Онкобольной умер у поликлиники на руках у жены, пока его "спасали" нашатырёмПенсионер потерял сознание на лестнице в 9 утра, спустя час бездействия врачи скорой констатировали его смерть.
Ранее Лайф рассказывал о жителе Барнаула, который скончался после плановой операции. В заключении о смерти врачи написали, что у пациента развился инфекционно-токсический шок. Однако близкие считают, что в смерти виноваты именно медики.
Комментариев: 0