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В Оренбурге девятилетняя девочка умерла во время операции по удалению зуба

Манипуляция считается несложной, однако после неё маленькая пациентка так и не вышла из наркоза.

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Фото © Pixabay

Прокуратура Оренбурга начала проверку по факту гибели ребёнка в стоматологическом кресле. Трагедия произошла 24 сентября в областной детской клинической больнице, где 9-летней пациентке удаляли "лишний" (сверхкомплектный) зуб. Операция считается несложной, однако после наркоза девочка в себя так и не пришла. Анестезиолог сообщил родителям, что сделал всё, что мог.

Для объективного установления обстоятельств происшествия прокуратуре предстоит сделать выводы о соблюдении медицинским учреждением всех необходимых стандартов и требований, включая взаимодействие с определёнными ведомствами и службами, — сообщили в надзорном ведомстве.

По факту гибели девочки местный Следком возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). На данный момент никто не задержан.

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