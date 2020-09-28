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Россиянам рассказали, когда ждать плато по заболеваемости коронавирусом

К весенним показателям заболеваемость не вернётся, уверены медики.

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Фото © Погожев Александр / ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора ожидают, что новое плато по заболеваемости коронавирусом в России ожидается в октябре. Потом прогнозируется постепенное снижение заболеваемости, сообщает РИА "Новости".

Сейчас заболеваемость ещё немного вырастет, и мы подойдём к плато, а потом начнётся постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнётся снижение, — цитирует агентство советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.

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При изготовлении большей части не используется живой вирус, а лишь вирусные белки.

Он отметил, что заболеваемость уже не вернётся к весенним уровням. Малеев считает, что в дополнительных ограничениях из-за CoViD-19 нет необходимости. Впрочем, это не исключает рекомендаций по переводу сотрудников на удалённую работу и необходимости пожилым людям соблюдать режим самоизоляции. Также возможно усиление штрафов за отсутствие масок в общественных местах.

В России за прошлые сутки выявлено ещё 8135 человек с коронавирусом нового типа. Выше показатель фиксировался только 16 июня (8248). Общее количество выявленных случаев достигло 1 159 573.

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