Россиянам рассказали, когда ждать плато по заболеваемости коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора ожидают, что новое плато по заболеваемости коронавирусом в России ожидается в октябре. Потом прогнозируется постепенное снижение заболеваемости, сообщает РИА "Новости".

— Сейчас заболеваемость ещё немного вырастет, и мы подойдём к плато, а потом начнётся постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнётся снижение, — цитирует агентство советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.

Он отметил, что заболеваемость уже не вернётся к весенним уровням. Малеев считает, что в дополнительных ограничениях из-за CoViD-19 нет необходимости. Впрочем, это не исключает рекомендаций по переводу сотрудников на удалённую работу и необходимости пожилым людям соблюдать режим самоизоляции. Также возможно усиление штрафов за отсутствие масок в общественных местах.