Россиянам рассказали, когда ждать плато по заболеваемости коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора ожидают, что новое плато по заболеваемости коронавирусом в России ожидается в октябре. Потом прогнозируется постепенное снижение заболеваемости, сообщает РИА "Новости".
— Сейчас заболеваемость ещё немного вырастет, и мы подойдём к плато, а потом начнётся постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнётся снижение, — цитирует агентство советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.
В Роспотребнадзоре назвали преимущества и недостатки разрабатываемых вакцин от коронавирусаПри изготовлении большей части не используется живой вирус, а лишь вирусные белки.
Он отметил, что заболеваемость уже не вернётся к весенним уровням. Малеев считает, что в дополнительных ограничениях из-за CoViD-19 нет необходимости. Впрочем, это не исключает рекомендаций по переводу сотрудников на удалённую работу и необходимости пожилым людям соблюдать режим самоизоляции. Также возможно усиление штрафов за отсутствие масок в общественных местах.
В России за прошлые сутки выявлено ещё 8135 человек с коронавирусом нового типа. Выше показатель фиксировался только 16 июня (8248). Общее количество выявленных случаев достигло 1 159 573.
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