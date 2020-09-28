В Румынии мэром избрали умершего от коронавируса кандидата

Жители румынской коммуны Девеселу избрали на выборах мэра кандидата по имени Ион Алиман. За него свои голоса отдали 1200 из 1600 избирателей. Но дело в том, что он скончался ещё во время предвыборной кампании, а его имя просто решили не убирать из бюллетеней, которые были напечатаны за две недели до выборов.
— Мэр коммуны Девеселу Ион Алиман, который умер 17 сентября из-за коронавируса, выиграл местные выборы. Из-за того, что он скончался во время избирательной кампании, его имя осталось в избирательных бюллетенях, — сообщили представители избирательной комиссии телеканалу Digi 24.
Отмечается, что, если бы Алиман был жив, для него избрание главой коммуны стало бы третьим по счёту. Местные жители утверждают, что в их выборе не было никакой ошибки или путаницы, якобы избранием умершего Алимана они хотели отдать ему дань уважения и благодарности за его работу на благо коммуны. Но в любом случае теперь в Девеселу должны пройти повторные выборы — и перепечатывать бюллетени всё же придётся.
Мэр со шваброй. Лайф раскрыл секрет уборщицы, выигравшей выборы главы поселения под КостромойВторой день СМИ и соцсети обсуждают историю простой уборщицы Марии Удгодской, которая случайно победила на выборах главы поселения в Костромской области. Под управлением женщины оказалось Повалихинское сельское поселение с территорией 400 квадратных километров. Сама уборщица якобы разводит руками и не знает, что делать с такой властью. Однако, как выяснил Лайф, в истории успеха простой уборщицы оказалось не всё так просто.
Ранее Лайф сообщал об отставке вице-мэра Ялты за поддержку протестов в Белоруссии. При этом чиновник проработал на своём посту всего четыре дня.
Комментариев: 0