Финансист рассказал, при каких условиях сработает новый план восстановления экономики России

Специалисты смотрят с оптимизмом на новый общенациональный план поддержки российской экономики, в котором упор будет сделан на ускорение импортозамещения, объединение бизнеса через "цифру" и отказ от массового регулирования. Член Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Прексин рассказал, при каких условиях стратегия точно сработает.

— Если мы видим реальную поддержку малого и среднего предпринимательства и до уровня, когда проект становится самодостаточным и к нему начинают проявлять интерес доминирующие в стране экономики, вот если мы поддержим малый и средний бизнес и массово будем вкладывать средства государства в развитие инфраструктуры, занятости и повышение доходов — да, это сработает, — объяснил он телеканалу "360".

По мнению Прексина, правительство сделало правильный акцент в новом плане — на реальной поддержке малого и среднего бизнеса. Он обратил внимание на то, что стратегия предполагает развитие лёгкой промышленности, внутреннего туризма. Эксперт считает, что также следует уделить внимание развитию транспортной инфраструктуры, что поддержит обе сферы.

Первоначальный проект плана был представлен 2 июня. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что он уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом. Заключительная версия общенационального плана восстановления экономики РФ оценена в 6,4 триллиона рублей. Он уже наполовину исполнен.