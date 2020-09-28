Умер автор сценария фильма "Звезда пленительного счастья" Олег Осетинский

Киносценарист, журналист и режиссёр-документалист Олег Осетинский скончался 27 сентября на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь, пианистку Полину Осетинскую. По её словам, причиной смерти стал отказ одного из внутренних органов.
— Никакого отношения к ковиду это не имеет, — добавила собеседница агентства.
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Олег Осетинский написал сценарии таких фильмов, как "Звезда пленительного счастья" (1975), "Взлёт" (1979) с Евгением Евтушенко в главной роли и для мини-сериала "Михайло Ломоносов" (1986). В конце 1980-х г эмигрировал в США. Как режиссёр-документалист снял биографический фильм о Венедикте Ерофееве "Веня, или как пьют и умирают в России" (1993), а также проект для американского телевидения A Quiet Town New York City ("Тихий городок Нью-Йорк") 2002 года о событиях 11 сентября.
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