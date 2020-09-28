Умер автор сценария фильма "Звезда пленительного счастья" Олег Осетинский

Киносценарист, журналист и режиссёр-документалист Олег Осетинский скончался 27 сентября на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь, пианистку Полину Осетинскую. По её словам, причиной смерти стал отказ одного из внутренних органов.

Олег Осетинский написал сценарии таких фильмов, как "Звезда пленительного счастья" (1975), "Взлёт" (1979) с Евгением Евтушенко в главной роли и для мини-сериала "Михайло Ломоносов" (1986). В конце 1980-х г эмигрировал в США. Как режиссёр-документалист снял биографический фильм о Венедикте Ерофееве "Веня, или как пьют и умирают в России" (1993), а также проект для американского телевидения A Quiet Town New York City ("Тихий городок Нью-Йорк") 2002 года о событиях 11 сентября.