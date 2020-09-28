Кассиршу Хайруллину осудили на пять лет за кражу 25 миллионов у банка. Услышав приговор, она зарыдала

Салаватский городской суд признал виновными супругов Хайруллиных в хищении у банка в Башкирии 25 миллионов рублей. Луизе, которая была кассиром в отделении финансовой организации, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Её супругу Марату — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Услышав приговор, женщина не могла сдержать слёз.

Отметим, Луиза Хайруллина находится в СИЗО с июля прошлого года. Этот период учитывается при назначении наказания в соотношении один день изолятора к 1,5 в колонии. Потому женщина должна выйти на свободу раньше, чем через пять лет.

Напомним, 36-летняя сотрудница одного из банков в Башкирии с супругом и детьми бесследно исчезла после того, как украла 25 миллионов рублей. Позже стало известно, что у семьи был солидный долг по кредиту. Женщину задержали спустя месяц с лишним на съёмной квартире в Казани. Мужа Луизы в тот день задерживать не стали, но потом статус в деле у него изменился, и он тоже был отправлен в СИЗО. Сам он утверждал, что якобы проиграл всё украденное в азартных играх. Как сообщал Лайф, в ходе судебного заседания женщина призналась в совершении кражи и объяснила свои действия тем, что хотела закрыть долги.