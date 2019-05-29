Стало известно о долгах семьи кассирши, сбежавшей с миллионами "Россельхозбанка"

Дело против неплательщиков было рассмотрено в суде, а приставы уже возбудили против Хайруллиных исполнительное производство.

Стало известно, что могло подтолкнуть жительницу башкирского Салавата Луизу Хайруллину к похищению 23 миллионов из кассы банка, в котором она работала. Оказалось, что у семьи был солидный долг по кредиту, который оформил на себя её муж Марат Хайруллин пару лет назад.

Речь шла о сумме около миллиона рублей, которая оказалась неподъёмной для семьи с двумя детьми. В результате банк обратился в суд с иском на неплательщиков Хайруллиных, сообщает "КП-Уфа". Служба судебных приставов возбудила исполнительное производство, однако на момент бегства Хайруллиных деньги так и не были возвращены.

Как уже сообщал Лайф, в понедельник, 27 мая, в конце рабочего дня старший кассир Луиза Хайруллина ушла домой вместе с огромной суммой денег. Когда цепочка привела именно к ней, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни двоих маленьких детей.