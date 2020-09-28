Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума оппозиционного Координационного совета Белоруссии Светлана Алексиевич сегодня улетела в Германию. Помощница писательницы заверила, что она уехала не из-за боязни уголовного преследования.

– Она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная её жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернётся? Всё зависит от того, как здесь будут развиваться события и от её самочувствия, – объяснила TUT.BY Татьяна.

По её словам, в ближайших планах Алексиевич участие в книжной ярмарке в Швеции и получение награды на Сицилии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.