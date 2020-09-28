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В Ивановской области семилетнюю девочку убила рухнувшая самодельная карусель

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Фото © Пресс-служба СУ СКР по Ивановской области

В одной из больниц Ивановской области скончалась семилетняя жительница деревни Апаницы. Девочка получила смертельные травмы в результате падения на неё самодельной верёвочной карусели.

Как установили следователи, столб карусели был деревянным и обломился, когда ребёнок катался на привязанной к нему верёвке. Конструкция рухнула прямо на девочку.

Эксперты осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы. Следствие ещё продолжается.

Всему виной забывчивость. Лайф узнал причину обрушения перехода на подмосковном предприятии

Одна из работниц рассказала, что предшествовало трагическому ЧП. Теперь во всём разбираются следователи.

Напомним о недавнем ЧП на подмосковном предприятии. Там 54 человека пострадали в результате обрушения пешеходного моста. Лайф публиковал видео последствий. Оказалось, что все пострадавшие — граждане Киргизии.

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