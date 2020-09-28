В Ивановской области семилетнюю девочку убила рухнувшая самодельная карусель

В одной из больниц Ивановской области скончалась семилетняя жительница деревни Апаницы. Девочка получила смертельные травмы в результате падения на неё самодельной верёвочной карусели.

Как установили следователи, столб карусели был деревянным и обломился, когда ребёнок катался на привязанной к нему верёвке. Конструкция рухнула прямо на девочку.

Эксперты осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы. Следствие ещё продолжается.