Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 54 человек

Число пострадавших в результате обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступине увеличилось до 54. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МЧС России. В больницах остаётся 32 человека. Сведений о том, что среди травмированных был ребёнок, не поступало.