Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 54 человек

Число пострадавших в результате обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступине увеличилось до 54. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МЧС России. В больницах остаётся 32 человека. Сведений о том, что среди травмированных был ребёнок, не поступало.
Всему виной забывчивость. Лайф узнал причину обрушения перехода на подмосковном предприятииОдна из работниц рассказала, что предшествовало трагическому ЧП. Теперь во всём разбираются следователи.
Как сообщалось ранее, не менее 50 человек были доставлены в больницы с травмами после обрушения пешеходного моста на территории складского комплекса "ФМ Ложистик Сидорово" в подмосковном Ступине. Лайф публиковал видео последствий обрушения. Позднее выяснилось, что все пострадавшие — граждане Киргизии.
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