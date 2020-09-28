В клубничных йогуртах нашли следы антибиотиков

Эксперты "Роскачества" исследовали клубничные йогурты популярных торговых марок и обнаружили в двух образцах следы антибиотиков. Всего в лаборатории отправили продукцию семи брендов: "Б.Ю. Александров", "Искренне ваш", "Савушкин", "Слобода", Danon, Epica и Valio.

Из хороших новостей — все семь йогуртов приготовлены из качественного молока, не содержат растительных жиров, синтетических красителей, ароматизаторов и незаявленных компонентов, а масса нетто соответствует маркировке. Однако в образцах "Б.Ю. Александров" и "Искренне ваш" специалисты выявили превышение по дрожжам, а в Danon и Valio — следы антибиотика хлортетрациклина. Речь идёт о безопасных количествах, но из-за этого эксперты лишили продукт баллов.

Специалисты "Роскачества" отметили, что самое полезное в йогурте — это наличие колоний молочнокислых микроорганизмов. По этому показателю несоответствие выявили только у одного из образцов — "Савушкин".

В итоге наивысший балл (5) получил клубничный йогурт "Слобода", а самый низкий — "Искренне ваш" (1). Epica эксперты удостоили четырёх баллов, остальные образцы получили по три балла.