Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В клубничных йогуртах нашли следы антибиотиков

Также производители двух образцов превысили допустимую норму дрожжей.

58
Post cover

Фото © Pixabay

Эксперты "Роскачества" исследовали клубничные йогурты популярных торговых марок и обнаружили в двух образцах следы антибиотиков. Всего в лаборатории отправили продукцию семи брендов: "Б.Ю. Александров", "Искренне ваш", "Савушкин", "Слобода", Danon, Epica и Valio.

Из хороших новостей — все семь йогуртов приготовлены из качественного молока, не содержат растительных жиров, синтетических красителей, ароматизаторов и незаявленных компонентов, а масса нетто соответствует маркировке. Однако в образцах "Б.Ю. Александров" и "Искренне ваш" специалисты выявили превышение по дрожжам, а в Danon и Valio — следы антибиотика хлортетрациклина. Речь идёт о безопасных количествах, но из-за этого эксперты лишили продукт баллов.

Специалисты "Роскачества" отметили, что самое полезное в йогурте — это наличие колоний молочнокислых микроорганизмов. По этому показателю несоответствие выявили только у одного из образцов — "Савушкин".

Недостаточно ржаной и без витаминов. В "Роскачестве" проверили бородинский хлеб с российских прилавков

Также у экспертов возникли замечания к маркировке на упаковках.

В итоге наивысший балл (5) получил клубничный йогурт "Слобода", а самый низкий — "Искренне ваш" (1). Epica эксперты удостоили четырёх баллов, остальные образцы получили по три балла.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, как правильно хранить мёд и распознать его грубую подделку. Эксперты также посоветовали с осторожностью относиться к экзотическим видам продукта.

Выбор редакции

Друзья этой девушки отказываются верить в её возраст, ведь даже самые смелые догадки меньше на 20 лет

вчера в 08:00

"Лучше промолчите". В "Роскачестве" объяснили, как общаться с троллями в Сети

23 сентября, 06:12

Магазины сети "Ашан" в Москве оштрафовали на полтора миллиона рублей

сегодня в 06:18

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

сегодня в 07:05

Домохозяйка ломала голову над странными пятнами, но их разгадка оказалась хуже любого фильма ужасов

сегодня в 07:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.