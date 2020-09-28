Сына экс-губернатора Иркутской области Левченко этапируют в Москву

Депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына бывшего главы этого региона Андрея Левченко отправят в Москву в рамках расследования по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
— Его этапируют в столицу, где, вероятно, во вторник Басманный суд изберёт меру пресечения. Следственные действия с другим фигурантом дела, директором ООО "Звезда" Олегом Хамуляком, также проводятся в Москве, — сказал собеседник агентства.
Как сообщал Лайф, ранее следователи задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской области Андрея Левченко — сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко, ушедшего в отставку в декабре прошлого года на фоне многочисленных скандалов. Отметим, что в рамках этого же дела было предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.
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