Сына экс-губернатора Иркутской области Левченко этапируют в Москву

Депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына бывшего главы этого региона Андрея Левченко отправят в Москву в рамках расследования по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

— Его этапируют в столицу, где, вероятно, во вторник Басманный суд изберёт меру пресечения. Следственные действия с другим фигурантом дела, директором ООО "Звезда" Олегом Хамуляком, также проводятся в Москве, — сказал собеседник агентства.