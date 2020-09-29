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Горбачёв дал совет следующему президенту США

По его мнению, Москва и Вашингтон должны провести "второй Рейкьявик".

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Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Бывший советский лидер Михаил Горбачёв посоветовал будущему победителю президентской гонки в США сразу провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Горбачёва, гонка ядерных вооружений и неподписанное соглашение могут привести к печальному сценарию.

Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния, — приводит слова первого президента СССР The Times.

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Он также уверяет, что Штаты значительно опережают КНР в области ядерного вооружения.

Горбачёв отметил, что Москва и Вашингтон должны провести "второй Рейкьявик", имея в виду свою встречу с Рональдом Рейганом в 1986 году в Исландии. Тогда, как отметил политик, сложные отношения между двумя странами не помешали при помощи доверия и понимания прийти к общему решению.

Сейчас же необходим "сильный импульс" с обеих сторон, заключил экс-президент.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Действие соглашения заканчивается 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, однако Штаты не готовы сделать это. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакта" с РФ, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, разрабатываемых в настоящий момент.

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