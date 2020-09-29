Горбачёв дал совет следующему президенту США

Бывший советский лидер Михаил Горбачёв посоветовал будущему победителю президентской гонки в США сразу провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Горбачёва, гонка ядерных вооружений и неподписанное соглашение могут привести к печальному сценарию.

— Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния, — приводит слова первого президента СССР The Times.

Горбачёв отметил, что Москва и Вашингтон должны провести "второй Рейкьявик", имея в виду свою встречу с Рональдом Рейганом в 1986 году в Исландии. Тогда, как отметил политик, сложные отношения между двумя странами не помешали при помощи доверия и понимания прийти к общему решению.

Сейчас же необходим "сильный импульс" с обеих сторон, заключил экс-президент.