В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

Основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин возглавил обновлённый рейтинг самых богатых людей России по версии Forbes.

Состояние бизнесмена оценивается в 22,5 миллиарда долларов.

Отмечается, что акции НЛМК за год выросли с 143,58 рубля за штуку до 154 рублей, а к закрытию рынка 28 сентября цена поднялась до 171,6 рубля. Этому поспособствовала конъюнктура рынка.

Лисин сместил с лидирующей позиции главу "Норникеля" Владимира Потанина, в активе которого 22,3 миллиарда долларов. На акциях компании сильно сказалось грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых.