Шеф-повар назвал несочетаемые продукты. Россияне удивятся

Популярные сочетания продуктов, известные каждой хозяйке, порой вызывают тяжесть в желудке и дискомфорт. Как правильно употреблять мясо, овощи и фрукты, чтобы избежать неприятных последствий для организма, рассказал шеф-повар Владимир Павлов.

Эксперт отметил, что традиционное сочетания картофеля и мяса — не самый лучший вариант, поскольку белок и крахмал вызывают брожение в пищеварительном тракте. Также мясные продукты не следует употреблять с тестом — это вызывает тяжесть в желудке и ведёт к набору веса.

— Фрукты лучше есть минимум минут за 15–20 до потребления мяса или через два-три часа после еды. Горячие блюда перевариваются гораздо дольше, чем фрукты, которые начинают бродить в желудке уже минут через 15, — пояснил Павлов в интервью радио Sputnik.

Идеальным сочетанием шеф-повар назвал мясо и овощи. А вот любимые итальянцами помидоры с сыром, например с моцареллой или фетой, для организма тоже не слишком полезны, поскольку вызывают повышенное отложение солей.

Кроме того, не стоит есть вместе огурцы с помидорами — разрушаются витамины. И даже картошка с томатами вредна, ведь крахмал лишает последние полезных свойств и в желудке они оказываются мёртвым грузом.

Уникальным продуктом, который нельзя сочетать вообще ни с чем, по словам Павлова, является дыня.