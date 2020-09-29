На Урале объявили в розыск школьницу, пропавшую 12 дней назад

Полиция города Ирбита Свердловской области объявила в розыск без вести пропавшую более недели назад 16-летнюю школьницу Алину Лискову. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.
17 сентября она ушла из дома в неизвестном направлении, и до сих пор её местоположение неизвестно.
— Разыскиваемая может находится в крупных торговых центрах города Екатеринбурга, а также может находиться в районах Уралмаш, Эльмаш, Сортировка, — сказано в сообщении.
Отмечается, что девочка состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних за бродяжничество и ранее уже уходила из дома.
"Познакомился с шаурмячником-киргизом". В Екатеринбурге сбежавший из дома школьник почти три недели жил и работал у гастарбайтеровПодросток ушёл из дома в одной футболке и шортах, но добрые люди дали ему тёплые вещи.
Приметы: славянская внешность, рост около 155 см, среднего телосложения, волосы светлые, окрашенные.
Кроме того, у неё есть четыре татуировки: на среднем пальце правой руки крест, на большом пальце левой руки слово "НЕ…", на предплечье левой руки — "Сука Любовь…", а на левой груди знак в виде сердца.
В день пропажи Алина была одета в короткую голубую болоньевую куртку, чёрные штаны, розовую кофту и чёрные кроссовки.
Ранее Лайф сообщал, что пропавший в Пензе 14-летний подросток найден живым в гостях у знакомого.
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