"Украина не банкомат". В Раде призвали Запад вернуть деньги

Депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что Запад обязан вернуть Украине якобы выведенные из страны деньги и Киев не должен просить у него об одолжениях.

Деркач отметил, что 13 миллиардов долларов направлены под юрисдикцию США, а тем временем Незалежной приходится просить средства у МВФ и Евросоюза, в частности у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

— То есть нам должны, а не мы должны. Мы должны сказать дорогим товарищам, что Украина не банкомат, верните деньги назад наши, — заявил Деркач в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что Запад сделал из Незалежной "колонию" за счёт закрытия предприятий и продажи в стране своих товаров.