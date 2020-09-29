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"Украина не банкомат". В Раде призвали Запад вернуть деньги

Депутат заявил, что западные страны сделали из Незалежной "колонию" за счёт закрытия предприятий и продажи в стране своих товаров.

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Депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что Запад обязан вернуть Украине якобы выведенные из страны деньги и Киев не должен просить у него об одолжениях.

Деркач отметил, что 13 миллиардов долларов направлены под юрисдикцию США, а тем временем Незалежной приходится просить средства у МВФ и Евросоюза, в частности у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В Евросоюзе напомнили властям Украины, что они не "банкомат или благотворительная организация"

Там заметили, что за последнее время темпы реформ в Незалежной существенно замедлились.

То есть нам должны, а не мы должны. Мы должны сказать дорогим товарищам, что Украина не банкомат, верните деньги назад наши, заявил Деркач в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что Запад сделал из Незалежной "колонию" за счёт закрытия предприятий и продажи в стране своих товаров.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует выделить финансовую помощь Украине для реформ энергетического рынка.

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