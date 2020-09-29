Учителя физкультуры из Магадана приговорили к 13 годам колонии за совращение первоклассниц

Магаданский городской суд признал 56-летнего учителя физкультуры виновным в совершении действий сексуального характера в отношении учениц первых и вторых классов. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
В Ленобласти педофил надругался над школьницей в лифтеНасильника задержала женщина, отправившаяся на поиски несовершеннолетней.
Установлено, что в период с сентября 2017 года по апрель 2019 года мужчина совершил противозаконные действия в отношении нескольких учениц младших классов. Обвиняемый в ходе расследования не признавал свою вину и выдвигал позицию защиты об оговоре его родителями несовершеннолетних, к поведению которых он предъявлял строгие требования.
Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а также лишил права занимать должности в образовательных и дошкольных учреждениях сроком на 10 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском поймали 20-летнего штукатура-педофила, который надругался над тремя мальчиками в лесу.
Комментариев: 0