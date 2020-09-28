В Техасе шестилетний ребёнок умер из-за пожирающей мозг амёбы

Шестилетний Джозайя Макинтайр скончался в городе Лейк-Джексон, штат Техас, после того, как в его организм попала вода с поедающей мозг амёбой. Об этом сообщает телеканал CBS.
При расследовании смерти Джозайи в воде была обнаружена амёба Naegleria fowleri, которая вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит.
Цветовод подцепил паразита от любимого растения, и его мозг превратился в желеВрачи пытались спасти мужчине жизнь, но не смогли.
Губернатор штата Грег Эбботт объявил режим чрезвычайного положения во всём округе Бразория и призвал жителей следовать указаниям местных властей, а также принимать соответствующие меры предосторожности.
— Штат Техас принимает оперативные меры реагирования на ситуацию и поддержки общин, чьи системы водоснабжения пострадали от этой амёбы, — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что, предварительно, источником заражения является река Бразос.
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