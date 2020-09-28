Тварь дрожащая или право имею? На Сахалине учительница принесла топор на урок чтения во втором классе

Родители учеников школы № 1 города Оха в Сахалинской области бурно отреагировали на необычную ситуацию: учительница принесла на урок литературного чтения для второклассников топор и, по словам возмущённой матери, угрожала одному из ребят, сообщает Mash.

Мать школьника заявила, что педагог достала топор, когда ученик неправильно сделал ударение в слове "сирота". По её словам, одноклассники подумали, что она зарубит малыша. Женщина попросила других родителей опросить их детей, чтобы выяснить ситуацию, и сказала, что поднимет этот вопрос на собрании.

— Если ты человек неадекватный, то почему работаешь с детьми? Я буду требовать справку о психическом состоянии этого человека. А если зайдут у неё шарики и она возьмёт и рубанёт какого-нибудь ребёнка, мы будем ей улыбаться и говорить, что она хороший учитель? Как можно учителю принести в школу топор? Зачем? — выразила недовольство мама.

Она добавила, что её сын теперь боится идти в школу. По словам ребёнка, учительница может и паука принести в класс, а также забывает отпускать учеников на перемену и отвести в столовую.

Мнения в родительском чате разделились: одни встали на сторону возмущённой родительницы, другие считают, что это недоказанный факт и необходимо разбирательство.

В отделе образования с ситуацией уже ознакомились. Заместитель главы по социальным вопросам Светлана Свиридова подчеркнула, что работает в тесном контакте и с преподавателями, и с родителями, и с руководством школы. Она отметила, что ситуация непростая: с одной стороны, затронуты интересы ребёнка, с другой — учительница является педагогом с многолетним стажем.