Противовирусный бум: россияне вновь стали закупаться имбирём и лимонами

Жители России вновь стали проявлять интерес к укрепляющим иммунитет продуктам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Платформы ОФД".

Так, спрос на имбирь в сентябре по сравнению с августом увеличился на 85%, а на лимоны — на 71%. Кроме того, россияне вновь стали запасаться масками (37%) и перчатками (47%).

При этом антисептики стали интересовать граждан меньше — уровень покупок упал сразу на 17%. Также нет такого ажиотажа, как весной, на продукты питания вроде гречки или макарон.

— Люди активно занимаются самолечением, используют народную медицину, стараются потреблять в пищу больше витаминов и продуктов, которые обладают противовирусными свойствами, — отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Как уточнил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, запасы продуктов питания и товаров первой необходимости достаточны и никаких предпосылок для их дефицита нет.