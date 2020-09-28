Противовирусный бум: россияне вновь стали закупаться имбирём и лимонами

Жители России вновь стали проявлять интерес к укрепляющим иммунитет продуктам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Платформы ОФД".
Так, спрос на имбирь в сентябре по сравнению с августом увеличился на 85%, а на лимоны — на 71%. Кроме того, россияне вновь стали запасаться масками (37%) и перчатками (47%).
Врач дал пять простых советов, как не заболеть в сезон вирусовСпециалист напомнил, что при симптомах недомогания следует обращаться к врачу.
При этом антисептики стали интересовать граждан меньше — уровень покупок упал сразу на 17%. Также нет такого ажиотажа, как весной, на продукты питания вроде гречки или макарон.
— Люди активно занимаются самолечением, используют народную медицину, стараются потреблять в пищу больше витаминов и продуктов, которые обладают противовирусными свойствами, — отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Как уточнил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, запасы продуктов питания и товаров первой необходимости достаточны и никаких предпосылок для их дефицита нет.
Напомним, в апреле текущего года россияне стали активно сметать с полок лимоны и имбирь на фоне информации об их чудодейственном эффекте для иммунитета. Из-за этого цены на них взлетели в разы, в отдельных магазинах доходя до нескольких тысяч рублей за килограмм.
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