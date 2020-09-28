Названа причина таинственной гибели слонов в Африке

Основной причиной смерти слонов в национальном парке Хванге в Зимбабве стало бактериальное заболевание. К такому выводу пришли эксперты, сообщает Associated Press.

По данным главы Управления парков и дикой природы страны Фултона Мангваниа, на данный момент скончалось 34 животных, и это не конечная цифра.

— Все полученные на настоящий момент результаты указывают на то, что гибель слонов вызвана заболеванием, известным как геморрагическая септицемия, — сказал он на заседании парламентского комитета.

При этом для установления точной причины ещё будут проведены дополнительные тесты.

Мангваниа отметил, что на популяцию слонов в Зимбабве это заболевание не повлияет, но изучение болезни необходимо продолжать. По словам чиновника, одновременная смерть почти 300 слонов в соседней Ботсване также могла быть вызвана геморрагическим сепсисом.