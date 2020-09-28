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Названа причина таинственной гибели слонов в Африке

По последним данным, число умерших животных достигло 34.

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Фото © Pixabay

Основной причиной смерти слонов в национальном парке Хванге в Зимбабве стало бактериальное заболевание. К такому выводу пришли эксперты, сообщает Associated Press.

По данным главы Управления парков и дикой природы страны Фултона Мангваниа, на данный момент скончалось 34 животных, и это не конечная цифра.

Все полученные на настоящий момент результаты указывают на то, что гибель слонов вызвана заболеванием, известным как геморрагическая септицемия, — сказал он на заседании парламентского комитета.

В национальном парке в Зимбабве по неизвестной причине умерло 22 слона

Причину загадочной гибели животных выясняют специалисты, версия о браконьерстве исключена.

При этом для установления точной причины ещё будут проведены дополнительные тесты.

Мангваниа отметил, что на популяцию слонов в Зимбабве это заболевание не повлияет, но изучение болезни необходимо продолжать. По словам чиновника, одновременная смерть почти 300 слонов в соседней Ботсване также могла быть вызвана геморрагическим сепсисом.

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