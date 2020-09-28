"Будьте внимательны!" Турагент из России раскрыла схему обмана в турецких отелях

Российский турагент раскрыла схему обмана в турецких отелях. По её словам, хитрые администраторы пытаются подсунуть клиентам более дешёвый номер вместо оплаченного дорогого. Об этом женщина рассказала в своём канале на "Яндекс.Дзен".

По словам турагента, её клиентка забронировала номер за семь тысяч рублей в сутки и не заметила подвоха, когда ей предложили якобы стандартные условия. Однако агент усомнилась в том, что комната с дешёвым интерьером действительно та, в которую должны были заселить россиянку по брони.

Фото © Яндекс.Дзен / Рыжая в Турции

Выяснилось, что сотрудники отеля целенаправленно поселили гостью в другой номер. После закономерных претензий они без вопросов предоставили ей другой, ближе к морю и с совершенно другим дизайном, который уже больше подходил под заявленную немалую стоимость.

Фото © Яндекс.Дзен / Рыжая в Турции

— А туристка и не знала, что могла просто подарить свой оплаченный номер кому-то другому! Поэтому, друзья, будьте внимательны, что вы бронируете и куда вас заселяют! — порекомендовала турагент соотечественникам.