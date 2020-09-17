"Колхозный развод". Российский турист рассказал, как в Абхазии экскурсоводы наживаются на отдыхающих

Российский турист, побывавший в Абхазии, рассказал, как предприимчивые экскурсоводы разводят отдыхающих на деньги и нагло пытаются нажиться за счёт их доверчивости или неосведомлённости.

— Удивительно, насколько примитивный и даже колхозный этот развод, и вдвойне удивительно, что в Абхазии многие организаторы экскурсий этим методом пользуются, туристы на него клюют, — возмутился автор статьи на канале "Яндекс-Дзен" TravelManiac.

Турист рассказал, как прошла экскурсия на озеро Рица, где он и понял, насколько сильно его пытаются развести экскурсоводы. Мужчина с семьёй решил купить тур, и тогда продавец, обещая потрясающие виды, начал говорить ему, что только сегодня и только сейчас готов предложить скидку.

— Всего по две тысячи, не по две с половиной, как для всех остальных там, — заверил предприимчивый экскурсовод.

В комфортабельном автобусе туристы направились на место. На смотровой площадке оказалось слишком много народа, а вид на знаменитый водоём оказался вовсе не таким, как обещали в рекламном буклете. Автор выразил экскурсоводу своё недоумение, но в ответ тот сказал, что кадры сняты с верхней точки осмотра, и предложил поехать туда всего за 250 рублей, ведь визит не входит в программу экскурсии.

Группа с радостью согласилась и действительно увидела озеро Рица во всей красе. Потом туристы увидели внизу беседки лавочки и поинтересовались, что там на берегу. Гид начал рассказывать о даче Сталина, парке, по которому гулял сам советский вождь, но... Посещение снова не входило в программу. И только сегодня отдыхающим "опять повезло" — оказалось, что всего за 350 рублей можно спуститься к воде и пройтись среди деревьев.

Автор статьи отметил, что его семье всё же удалось увидеть то, что хотелось, однако со значительными дополнительными тратами. А ведь расширенная экскурсия стоила всего на пару сотен рублей дороже, но настойчивая реклама продавца и его заявления о том, что именно в данный момент предлагаются скидки, отвлекли мужчину. Он не поинтересовался, что именно входит в программу, и попался на ту же уловку, что и большинство путешественников в Абхазии.